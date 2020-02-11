Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rusya'da trafo patladı, 24 bin evde doğal gaz ve elektrik kesildi
Rusya'nın Podolsk kentinde, bir trafoda meydana gelen patlama sonucu 24 bin evde doğal gaz ve elektrik kesintisi yaşandı.
Araç kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, patlama anında bir alev topunun yükseldiği görüldü.
Patlama sonrası elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yaşandığı bildirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kesintilerden 24 bin evin etkilendiği kaydedildi.
Etiketler: trafo patlaması rusya podolsk patlama araç kamerası araba kamerasıSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 13:08
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