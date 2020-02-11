Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manila yönetiminin VFA'yı lağvettiğinin, ABD'nin Manila Büyükelçiği Maslahatgüzarına bildirildiğini açıkladı.

Locsin, "diplomatik nezaketten dolayı" konuyla ilgili başka açıklama yapılmayacağını ifade etti.

Anlaşmanın, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatı doğrultusunda lağvedildiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Filipinli yetkililer, VFA'nın feshinin, anlaşmanın lağvedildiğine dair bildirimin Washington'a ulaşmasının ardından 180 gün sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

Devlet Başkanı Duterte, eski Emniyet Genel Müdürü, Senatör Ronald dela Rosa'nın ABD'ye giriş vizesinin iptal edilmesinin ardından, 24 Ocak'ta televizyonda yaptığı konuşmada, "Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim." ifadelerini kullanmıştı.

Vize iptali kararının, Dela Rosa'nın, görevi dönemindeki insan hakları ihlallerini ve operasyonları eleştiren muhalif Senatör Leila de Lima'nın gözaltına alınmasındaki rolü nedeniyle alındığı tahmin ediliyor.