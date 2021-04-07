Rusya ile sosyal medya şirketleri arasında yaşanan içerik tartışmasında bu kez de TikTok ceza aldı. Kremlin, Zoom'un Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki kullanımına kısıtlamalar getirmesini eleştirdi.

34 bin dolar ceza kesildi

Moskova'daki Bölge Mahkemesi, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'a 2 milyon 600 bin ruble yani yaklaşık 34 bin dolar ceza kesti.

Çinli şirketin, Rus resmi makamlarından gelen talepleri dikkate almadığı, Navalny yanlısı gösterilere katılım çağrısını içeren paylaşımları silmediği belirtildi.

4 Mayıs'a kadar talep edilen içeriklerin silinmesi isteniyor

Google ve Facebook'taki yasaklı içeriklerin silinmesi için açılan davalar da görüldü.

İki sosyal ağa da ''yargılama konusu materyali inceleyebilmek'' için, 4 Mayıs'a kadar süre tanındı.

Bu süre zarfında talep edilen içeriklerin silinmesi istendi.

Twitter, silinmesi istenen içerikleri silmeye başladı

Aynı suçlamalarla yıl başından bu yana görülen üç davada Twitter'a toplamda 8 milyon 900 bin ruble, yani yaklaşık 120 bin dolar ceza verilmişti.

Verilen cezalar sonucu Twitter'ın yasaklı içerikleri kaldırmaya başladığı açıklandı.

Zoom platformu da eleştirildi

Kremlin'in hedefinde ise video-iletişim platformu Zoom vardı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Zoom'un Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde kamu sektöründeki kullanımına getirdiği yasakları eleştirdi.

Peskov, "uygulama kullanımının kısıtlanmasını üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

Zoom'a yerli alternatiflerinin olduğunu söyleyen Peskov, Putin ve Kremlin personelinin Zoom kullanmadığını belirtti.