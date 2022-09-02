Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da taksi uygulaması hacklendi: Yüzlerce taksi aynı yere gönderildi
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir taksi çağırma uygulaması bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Uygulamanın kontrolünü ele geçiren siber korsanlar, yüzlerce taksiyi aynı noktaya gönderince trafik kilitlendi.
Rusya’nın en çok kullanılan taksi uygulamalarından birine siber saldırıda bulunan bilgisayar korsanları, uygulamanın kontrolünü ele geçirdi.
Korsanlar, bir anda yüzlerce taksiyi aynı noktaya yönlendirdi.
Bölgede trafik kilitlendi.
2 saate yakın süre trafik sıkışıklığına neden olan durum, şirket yetkililerinin müdahalesi ile düzeltildi.
Etiketler: Rusya Moskova Siber Saldırı Taksi Trafik
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