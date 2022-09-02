Rusya’nın en çok kullanılan taksi uygulamalarından birine siber saldırıda bulunan bilgisayar korsanları, uygulamanın kontrolünü ele geçirdi.



Korsanlar, bir anda yüzlerce taksiyi aynı noktaya yönlendirdi.



Bölgede trafik kilitlendi.



2 saate yakın süre trafik sıkışıklığına neden olan durum, şirket yetkililerinin müdahalesi ile düzeltildi.