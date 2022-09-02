Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lihtenştayn'da parlamentoda deprem tartışılırken deprem oldu
Orta Avrupa'daki Lihtenştayn'da milletvekilleri parlamentoda deprem sigortasını tartışırken deprem oldu. O sırada, oturum canlı yayınlanıyordu.
Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortası tartışılıyordu. Oturum, canlı yayınlanıyordu.
Milletvekili Bettina Petzold-Mähr konuşurken, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Milletvekilinin şaşkınlığı kameraya yansıdı.
Lihtenştayn Prensliği, 160 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesi.
Etiketler: Deprem Avrupa Birliği
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