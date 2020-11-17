Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rusya’da sıcak su borusu patladı: 4 yaralı
Rusya’da 4 çocuğun yoldan geçtiği sırada sıcak su borusu patladı. Patlamada yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Rusya'nın Dzerzhinsky şehrinde 12 yaşındaki 4 kız çocuğunun yoldan geçişi esnasında sıcak su borusu patladı.
Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından "ihmal" gerekçesiyle ceza davası açıldı.
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