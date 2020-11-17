"Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 332 bin 328 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 55 milyon 349 bin 954'e çıkarken, virüs saptanan 38 milyon 493 bin 826 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 15 milyon 523 bin 800 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 538 bin 57 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 252 bin 651 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

Hindistan (8 milyon 874 bin 290), Brezilya (5 milyon 876 bin 740), Fransa (1 milyon 991 bin 233), Rusya (1 milyon 948 bin 603), İspanya (1 milyon 521 bin 899), İngiltere (1 milyon 390 bin 681), Arjantin (1 milyon 318 bin 384), İtalya (1 milyon 205 bin 881), Kolombiya (1 milyon 205 bin 217), Meksika (1 milyon 9 bin 396), Peru (938 bin 268), Almanya (817 bin 526), İran (775 bin 121), Güney Afrika (752 bin 269), Polonya (733 bin 788), Ukrayna (545 bin 689), Belçika (537 bin 871), Şili (532 bin 604), ve Irak (521 bin 542).

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

Brezilya (166 bin 67), Hindistan (130 bin 559), Meksika (98 bin 861), İngiltere (52 bin 147), İtalya (45 bin 733), Fransa (45 bin 54), İran (41 bin 979), İspanya (41 bin 253), Peru (35 bin 271), Arjantin (35 bin 727), Kolombiya (34 bin 223), Rusya (33 bin 489), Güney Afrika (20 bin 314), Endonezya (15 bin 296), Şili (14 bin 863), Belçika (14 bin 616), Ekvador (13 bin 16), Almanya (12 bin 891), Irak (11 bin 712), Türkiye (11 bin 601), Kanada (11 bin 27) ve Polonya (10 bin 491).