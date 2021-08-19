Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da savaş uçağı düştü: 1 ölü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya'nın Astrahan bölgesinde Mig-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Mig-29 model savaş uçağı plan dahilinde yaptığı uçuş esnasında Astrahan’da Aşuluk poligonu civarında boş bir bölgeye henüz bilinmeyen sebeple düştü.
Savaş uçağının uçuşu esnasında mühimmat taşımadığı açıklanırken pilotun hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Uçağın düşme sebebi araştırılacak
Uçağın düşüş nedenini araştırmak üzere Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığının bölgeye bir komisyon sevk ettiği aktarıldı.
17 Ağustos'ta Rusya'da Moskova yakınlarında İl-112V tipi askeri nakliye uçağı düşmüş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Rusya
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