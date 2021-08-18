Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
40 milyon T-Mobile müşterisinin bilgileri çalındı
[Fotoğraf: Getty]
ABD'de siber korsanlar, ülkenin en büyük telefon operatörlerinden T-Mobile'ın 40 milyonu aşkın müşterisinin verilerini çaldı. Korsanların müşterilerin sosyal güvenlik numaraları ve ehliyet bilgilerini de içeren kişisel verilere ulaştığı öğrenildi.
ABD'de siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki saldırı milyonlarca kişiyi direk ilgilendiren bir sektöre oldu.
Korsanlar ABD'nin en fazla müşterisi olan cep telefonu operatörlerinden T-Mobile'ı hedef aldı.
Saldırı sonucu T-Mobile'ın 40 milyonu aşkın müşterisinin verileri çalındı. Şirket saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı, sistemlerine yönelik son derece karmaşık siber saldırının araştırıldığını duyurdu.
Müşterilerin kişisel bilgilerine erişildi
Saldırıyla müşterilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ile ehliyet bilgilerine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
Çalınan dosyaların müşterilere ait kredi kartı, banka veya diğer ödeme bilgilerini içerdiğine dair bulgu olmadığı ifade edildi.
Etiketler: Siber Saldırı ABD
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