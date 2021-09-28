Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki COVID-19 durumunu değerlendirdi.

Rusya'da COVID-19 salgınının 4'üncü dalgasının başlayıp başlamadığını değerlendiren Peskov, "Bazıları, 4'üncü dalganın başlayacağını söylüyor. Ancak gerçek şudur, bazı bölgelerde vakalarda artış yaşanıyor." dedi.

Peskov, ülkedeki bölge yönetimlerinin salgın durumuna göre karar alma yetkisine sahip olduğunu anımsattı.

Günlük en yüksek ölü sayısı

Ülkede son 24 saatte 852 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kaydedildi. Virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 205 bin 531'e yükseldi.

Son 24 saatte virüsten 17 bin 368 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 635 bin 485'e ulaştı.

Vaka sayısı ise 21 bin 559 artarak 7 milyon 464 bin 708'e yükseldi.

Başkentte 2 bin 541 vaka

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 541 artarak 1 milyon 626 bin 918’e, virüsten ölenlerin sayısı 63 artışla 28 bin 853'e çıktı.

COVID-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, 24 Eylül'de ülkenin 36 bölgesinde COVID-19 vakalarının arttığını belirterek "Tam kapanma konusunu konuşmak için hiçbir neden yok." ifadesini kullanmıştı.