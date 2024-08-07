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Dünya
AA 07.08.2024 23:34

Rusya'da rakibini zehirlemeye çalışan satrançıya geçici men cezası

Rus santraççı Amina Abakarova, oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirlediği iddiasıyla geçici men cezası aldı.

Rusya'da rakibini zehirlemeye çalışan satrançıya geçici men cezası

Rusya Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Mahaçkale'de düzenlenen turnuvada rakibini zehirleme teşebbüsünde bulunan Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği duyuruldu. Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceği ifade edildi.

Olaya ilişkin Rusya basınında yer alan haberlere göre turnuvanın başlamasının ardından Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibini zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti.

Osmanova'nın kendisini ve yakınlarını hoş olmayan şeyler söyleyerek rahatsız ettiğini savunan Abakarova ise yaşanan durumun satranç ya da turnuvayla ilgisi olmadığını öne sürerek eylemlerini "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak açıkladı.

Ayrıca gözaltında tutulan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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