Dünya
Rusya’da petrol rafinerisinde patlama10 Ocak 2020 Cuma 09:52 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 10:14
Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde Uhta şehrinde bir petrol rafinerisinde art arda patlamalar meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı olay sonrası çalışanlar tahliye edildi.
Yerel medya, dizel işleme bölümünde teknik bir arıza sonrası yangın çıktığını; patlamalar meydana geldiğini duyurdu.
Bölgeye 80 sağlık ekibi ve 15 itfaiye ekibi gönderildi.
Patlama sonrası büyüyen yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.
Kaynak: DHA