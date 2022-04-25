Russian Today'ın bölge yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Bryansk'ın birçok semtinde patlamalar ve yangın meydana geldi.

İkinci yangın kaynağı, Savunma Bakanlığı Ana Füze ve Topçu Müdürlüğü'nün 120'nci cephaneliğine ait askeri birliğin bulunduğu bölgede başladı.

Acil servisler yanan petrol deposunun yakınındaki evlerde oturanları tahliye etmeye başladı.

Acil Durumlar Bakanlığı yangını doğruladı. Yetkililer, olayın nedenleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Bryansk'tan Ukrayna sınırına kadar olan mesafe 154 kilometre.