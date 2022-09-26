Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 no'lu okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edildi.

Saldırganın intihar ettiği belirtildi.

Rusya, son yıllarda birkaç büyük okul saldırısına tanık oldu.

Mayıs 2021'de Kazan şehrinde silahlı bir genç yedi çocuğu ve iki yetişkini öldürdü.

Nisan 2022'de silahlı bir adam, intihar etmeden önce orta Ulyanovsk bölgesindeki bir anaokulunda iki çocuğu ve bir öğretmeni öldürdü.