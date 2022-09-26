TRT'nin de üyesi olduğu Akdeniz Görsel İşitsel İletişim Merkezi (CMCA), Akdeniz ülkelerinden gelen gazetecilerle, bir haber kanalının oluşturulması ve işletilmesi' konulu eğitim düzenledi.

[Fotoğraf: CMCA]

Fransa'nın Marsilya şehrindeki CMCA Centre'da 3 gün süren eğitimde, gazeteciler meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaştı.

Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından gazeteciler, France 24, FranceInfo ve French 3 gibi televizyon kanallarındaki işleyişi ve projeleri anlattı.

Son gün France 3 televizyonunu gezen gazeteciler, birimleri dolaşarak fikir alışverişinde bulundu.

Uluslararası eğitime, TRT Haber Dijital Yayınlar Muhabiri Ali Burak Biber ve TRT Eğitim Departmanından Birce Aleyna Sarı katıldı.

Biber, TRT Haber'in dijital haber yayıncılığı alanında attıkları yenilikçi adımları anlatarak, haber örneklerini sundu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan CMCA Genel Delegesi Valérie Gerbault, katılımcılara deneyimlerini paylaştıkları için teşekkür ederken, Franceinfo TV'nin eski müdürü Stephane Dubun, önümüzdeki yıllarda eğitimlerin daha büyük katılımlarla devam edeceğini söyledi.