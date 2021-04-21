Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da Navalny önlemleri: Avukatı ve sözcüsü gözaltında
[Fotoğraf: AFP]
Rusya'da, muhaliflerin düzenleyeceği gösteri önce yasaklandı, ardından güvenlik güçleri simge isimlerin peşine düştü. Rus muhalif Aleksey Navalny'nin avukatı Lubov Sobol ve sözcüsü Kira Yarmış gözaltına alındı.
Rusya'da Vladimir Putin karşıtları bir kez daha sokaklara inmeye hazırlanıyor.
Eylem hazırlıkları devam ederken, Moskova yönetimi bu kez muhalif isimleri hedef aldı.
İlk olarak Navalny'nin avukatı Lubov Sobol, gözaltına alındı. Polis, Sobol'un Saint Petersburg'daki ofisinde arama yaptı.
Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmış'ın da gözaltına alındığı duyuruldu.
20 şehirde gözaltılar var
Rus güvenlik güçlerinin en az 20 şehirde gözaltılar gerçekleştirdiği vurgulanıyor.
Moskova'da Ocak ayında on binlerce kişi gösteri düzenlemiş, yaklaşık 3 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Rusya
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