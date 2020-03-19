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Rusya'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Rusya'da koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
Açıklamada, söz konusu hastanın 79 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.
Hastanın kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Rusya genelinde toplam vaka sayısının ise 147 olduğu belirtildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 8 bin 980'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 219 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:21
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