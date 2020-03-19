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Fransa'da 15 günlük karantina süresi uzatılabilir
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa hükümeti, koronavirüs salgınına karşı alınan 15 günlük karantina süresinin uzatılabileceğini açıkladı.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından koronavirüs salgınını durdurma amacıyla başlatılan 15 günlük karantina süresinin uzatılabileceğini açıkladı.
Castaner, "15 günlük süre uzatılabilir. Gerekirse hükümet yeni bir kararı yürürlüğe sokacak" dedi.
Fransa'da toplam vaka sayısı 9 bin 134'e ulaştı. 264 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs fransaSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:03
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