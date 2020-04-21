Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 5 bin 642 kişilik artış yaşandı.

Toplam vaka sayısının 52 bin 763'e ulaştığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 51 artışla 456'ya yükseldiği kaydedildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 399'a ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 478 bini aşmış durumda.