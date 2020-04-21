Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 52 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 642 artarak 52 bin 763'e ulaştı.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 5 bin 642 kişilik artış yaşandı.
Toplam vaka sayısının 52 bin 763'e ulaştığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 51 artışla 456'ya yükseldiği kaydedildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 399'a ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 478 bini aşmış durumda.
Etiketler: rusya kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 10:53
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