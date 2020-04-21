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Fransa'da Schengen Bölgesi dışındaki tüm uçuşlar durduruldu
Fransa, Schengen Bölgesi dışındaki tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Fransa Ulaştırma ve Çevre Bakanı Elisabeth Borne kararı, RTL Radyosu'a yaptığı açıklamada duyurdu.
Borne, "Schengen Bölgesi dışında başka uluslararası uçuş yok. Diğer tüm uçular durduruldu" dedi.
Avrupa'da vaka sayısının en fazla görüldüğü 3'üncü ülke olan Fransa'da 156 bin 493 vaka görüldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 265 oldu.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 478 bin 634'e yükseldi. Ölü sayısı ise 170 bin 389'a ulaştı.
Etiketler: uçuş koronavirüs fransaSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 10:01
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