Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Rusya'da, Avrupa ülkelerini ziyaret eden genç bir kişiye, maymun çiçeği teşhisi konuldu.
Konuya ilişkin açıklamada, söz konusu kişinin izole edildiği ve hastalığı hafif atlattığı aktarıldı.
Açıklamada, "Şahsın temasta olduğu kişiler tespit edildi ve tıbbi gözetime alındı." ifadesine yer verildi.
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.
Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü olarak öne çıkıyor.
Etiketler: Maymun Çiçeği Rusya
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