Japonya Maliye Bakanı Suzuki, başkent Tokyo'da, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası yayınlanan ortak açıklamada, liderler küresel krizlerle mücadelede birlik mesajı verdi.

Japon Bakan Suzuki, "Uluslararası toplumun bu kadar çok zorlukla karşı karşıya olduğu bir zamanda, ABD ve Japonya'nın birlikte çalışması her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı.

ABD ve Japonya hükümetlerinin küresel istikrarın ve refahın sağlanmasına yönelik konularda "ortak bakış açılarına ve çıkarlara" sahip olduğunu belirten Hazine Bakanı Yellen, iş birliği yaptığı takdirde iki devletin küresel siyasette daha "etkili" olduğunu söyledi.

Rusya'ya yaptırımlar

Bunun yanı sıra Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya karşı daha sıkı yaptırımların uygulanması gerektiğini söyleyen Yellen, Rus gazına getirilmesi planlanan tavan fiyatı uygulaması için Japonya ve diğer ülkelerin de desteğini almayı umduklarını söyledi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde, haziranda gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesine yönelik adımlar atılabileceği bildirilmişti.