Rusya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Rusya, ülkede bulunan 2 Çin vatandaşında Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Rusya, ülkeye Moğolistan üzerinden giriş yapan 2 Çin vatandaşında Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Çinliler ile temasa geçen kişilerin de karantinaya alındığı açıklandı.
Ayrıca Rusya'dan Çin'e yapılan uçuşlarında bu geceden itibaren iptal edildiği bildirildi.
Etiketler: rusya koronavirüsSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 15:57
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