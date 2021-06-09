Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da iki feci kaza kamerada
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bir hemzemin geçitte kaza oldu. Yolcu treninin biçtiği araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kurgan şehri yakınlarında da damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı.
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bir araç, kırmızı ışığa aldırmadan hemzemin geçide girdi.
Gelen yolcu treni aracı biçti.
Kazada, araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti.
O anlar kameraya yansıdı.
Damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı
Rusya’nın Kurgan şehri yakınlarında da seyir halindeki kamyonun damperi açıldı, çarptığı üst geçidi yıktı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Üst geçit, 2020 yılında da yine damperli bir kamyonun çarpması sonucu yıkılmıştı.
Etiketler: Rusya Trafik Kazası
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