Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bir araç, kırmızı ışığa aldırmadan hemzemin geçide girdi.

Gelen yolcu treni aracı biçti.

Kazada, araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti.

O anlar kameraya yansıdı.

Damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı

Rusya’nın Kurgan şehri yakınlarında da seyir halindeki kamyonun damperi açıldı, çarptığı üst geçidi yıktı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Üst geçit, 2020 yılında da yine damperli bir kamyonun çarpması sonucu yıkılmıştı.