Ulusal Halk Kongresi'nin (UHK) Dışişleri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ABD Senatosu'nun kabul ettiği "ABD 2021 İnovasyon ve Rekabet Yasa Tasarısı"nın soğuk savaş zihniyeti ve ideolojik ön yargılarla dolu olduğu belirtildi.

ABD’nin ilgili tasarıyla Çin’in iç işlerine karıştığı ve kalkınmasını frenlemeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunulan açıklamada "UHK bu durumdan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Senatosu dün Çin ile rekabetinde ABD'nin teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen kapsamlı yasa tasarısını kabul etmişti.

Senatoda 32'ye karşı 68 oyla kabul edilen tasarı, Başkan Joe Biden'ın masasına gitmeden önce Temsilciler Meclisi'nde de oylanacak.

ABD'nin teknolojik alanda Çin'le rekabetinde üstünlük sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan tasarı, teknolojik altyapı ve Ar-Ge yatırımlarına 190 milyar dolar ayırırken, yarı iletkenlerin üretimi içinse 54 milyar dolarlık bütçe öngörüyor.