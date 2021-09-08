Patlama, Moskova'nın 50 kilometre doğusundaki Noginsk kasabasında dokuz katlı bir binada meydana geldi.

Yaklaşık 30 daire hasar gördü. Binanın ilk 3 katı patlamadan en fazla etkilendi.

Yetkililer binadan 170 kişiyi tahliye etti. Enkazın altında daha fazla insan olup olmadığı henüz belli değil.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Moskova Valisi Andrei Vorobyov, patlamanın meydana geldiği yere gitti.



