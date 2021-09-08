Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AP
Rusya’da gaz patlaması 2 can aldı
Moskova dışında bir apartmanda meydana gelen gaz patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Patlama, Moskova'nın 50 kilometre doğusundaki Noginsk kasabasında dokuz katlı bir binada meydana geldi.
Yaklaşık 30 daire hasar gördü. Binanın ilk 3 katı patlamadan en fazla etkilendi.
Yetkililer binadan 170 kişiyi tahliye etti. Enkazın altında daha fazla insan olup olmadığı henüz belli değil.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Moskova Valisi Andrei Vorobyov, patlamanın meydana geldiği yere gitti.
Etiketler: Rusya
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