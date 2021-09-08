Wang Wenbin, Pekin'de günlük bilgilendirme toplantısında Çin'in Afganistan'da dün açıklanan yeni hükümeti tanıyıp tanımayacağı sorulduğunda bu açıklamayı yaptı.

Wang, Çin'in Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı.

Taliban Sözcüsü Başbakanlık görevine vekaleten Hasan Akhund'un Başbakan Yardımcılığı görevine ise vekaleten Abdülgani Barader'in atandığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'na Molla Yakup, İçişleri Bakanlığı görevine Saraceddin Hakkani ve Dışişleri Bakan Yardımcılığına da Abas Stanikzay vekaleten getirildi.

Başbakan BM'nin yaptırım listesinde

Molla Fazıl Ahund ise Genelkurmay Başkanı oldu.

Başbakan Akhund'un Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesinde olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığına getirilen Saraceddin Hakkani'nin başında olduğu "Hakkani Ağı" da ABD'nin terör listesinde bulunuyor. FBI Hakkani hakkında bilgi getirene 5 milyon dolar ödül vaat ediyor.