Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da Duma için milletvekili seçimi 19 Eylül'de
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma için milletvekili seçimi 19 Eylül'de yapılacak.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma için milletvekili seçiminin 19 Eylül'de düzenlenmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Milletvekili seçimi ile ülkenin 9 bölge başkanı ve 39 bölgenin meclis üyeleri de seçilecek.
"Birleşik Rusya" Partisi 336 koltuğa sahip
Rus anayasasına göre, Duma'ya 450 milletvekili seçiliyor. Bunlardan 225'i siyasi partilerin listesinden, 225 de seçim bölgelerinden seçiliyor.
Duma'da, Putin'in desteklediği iktidardaki "Birleşik Rusya" Partisi 336, Komünist Parti 43, Liberal Demokrat Partisi 40 ve "Adil Rusya" Partisi 23 milletvekili koltuğuna sahip.
Etiketler: Rusya
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