Son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 311, Meksika’da 168, Arjantin'de 529, Kolombiya'da 596, Peru'da 147, Şili’de 218, Ekvador’da 22, Bolivya'da 98, Paraguay’da 113, Guatemala'da 22, Uruguay'da 32 ve Kosta Rika'da 22 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 311 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 496 bin 4’e, 74 bin 42 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 702 bin 630’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 525 bin 21 vaka ve 120 bin 524 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 77 bin 483 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 168 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 253 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 230 bin 792’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 467 bin 643’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 964 bin 300’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 529 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 87 bin 789’a, 23 bin 780 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 222 bin 400’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 818 bin 346 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 596 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 98 bin 156’ya çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 945 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 859 bin 824’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 589 bin 895’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 147 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 494 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 19 bin 716'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 189 bin 757'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 975 bin 840'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 218 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 31 bin 140'a çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 683 artışla 1 milyon 498 bin 231’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 426 bin 275’e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 22 artarak 21 bin 175’e, vaka sayısı 1161 artışla 442 bin 341’e yükseldi.

Virüs tespit edilen 407 bin 512 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 682 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 417 bin 195'e, can kaybı sayısı 15 bin 924'e, sağlığına kavuşanların sayısı 332 bin 662'ye çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 113 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 482 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 401 bin 243’e, can kaybı sayısı 11 bin 294’e, sağlığına kavuşanların sayısı 335 bin 857’ye çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 22 artarak 8 bin 549'a, vaka sayısı 1725 artışla 276 bin 927'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 250 bin 772 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 32 artarak 5 bin 152'ye, vaka sayısı 2 bin 164 artışla 348 bin 662'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 313 bin 388 kişi iyileşti.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 459'a yükseldi.

Vaka sayısının 1869 artarak 349 bin 26'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 267 bin 769 kişi sağlığına kavuştu.