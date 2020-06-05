Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 726 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 449 bin 834'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 144 artarak 5 bin 528’e, iyileşen sayısı 8 bin 57 artarak 212 bin 680'e çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı ilk defa yüzde 2'nin altına düşerek yüzde 1,98 oldu.

Yeni vakaların yüzde 37,1'inde semptom görülmedi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayıları 3 Haziran'dan bu yana 2 binin altında devam ediyor. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1855 artarak 191 bin 69’a, ölü sayısı 57 artarak 2 bin 806’ya çıktı.

Şehirde toplam 97 bin 358 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Test sayısı 12 milyonu geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 320 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyondan fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 317 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da COVID-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya'da pek çok bölgede sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçilmiş, alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açılmıştı. Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.