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Dünya
AA 25.06.2024 10:14

Rusya'da çıkan yangında 6 kişi öldü

Rusya’nın Moskova bölgesinde bir binada çıkan yangında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya'da çıkan yangında 6 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Moskova bölgesindeki bir binada çıkan yangına ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yangının binanın 5’inci katında çıktığı ve ardından yayıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 6 kişinin öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yüksek katlı binada çıkan yangına ilişkin gerekli soruşturma ve çalışmaların sürdüğü ifade edilirken elektrik kablolarının hatalı bağlanmasının, yangının çıkış sebepleri arasında olabileceği ifade edildi.

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