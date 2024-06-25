Güney Kore ve ABD'nin lojistik tatbikatı başladı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), ülkedeki çeşitli bölgelere malzeme, personel ve ekipman dağıtım prosedürlerine yönelik tatbikatın, yaklaşık 2 bin Güney Koreli ve ABD'li askerin katılımıyla başladığını duyurdu.

Lojistik tatbikatının 5 gün süreceğini açıklayan JCS, bu tatbikatta muharebe kabiliyetlerinin muhafaza edilmesi amaçlanan askeri birliklerin "gerçek operasyon bölgelerinde" eğitileceğini bildirdi.

Güney Kore ordusu ile ABD birlikleri, ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da 5 gün süren nehir geçişi tatbikatı yapmıştı.

ABD ordusuna ait B-1B bombardıman uçağı, Güney Kore'de 7 yıl sonra ilk kez 5 Haziran'da ortak hava tatbikatı icra etmişti.