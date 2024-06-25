Açık 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.06.2024 10:09

Güney Kore ve ABD'nin lojistik tatbikatı başladı

Güney Kore ve ABD ordusu, lojistik kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve birliklerin muharebe yetkinliklerinin muhafaza edilmesi için ortak lojistik tatbikatına başladı.

Güney Kore ve ABD'nin lojistik tatbikatı başladı
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), ülkedeki çeşitli bölgelere malzeme, personel ve ekipman dağıtım prosedürlerine yönelik tatbikatın, yaklaşık 2 bin Güney Koreli ve ABD'li askerin katılımıyla başladığını duyurdu.

Lojistik tatbikatının 5 gün süreceğini açıklayan JCS, bu tatbikatta muharebe kabiliyetlerinin muhafaza edilmesi amaçlanan askeri birliklerin "gerçek operasyon bölgelerinde" eğitileceğini bildirdi.

Güney Kore ordusu ile ABD birlikleri, ortak operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran'da 5 gün süren nehir geçişi tatbikatı yapmıştı.

ABD ordusuna ait B-1B bombardıman uçağı, Güney Kore'de 7 yıl sonra ilk kez 5 Haziran'da ortak hava tatbikatı icra etmişti.

ETİKETLER
ABD Güney Kore
Sıradaki Haber
ABD Kenya'yı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı
10:38
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
10:36
3 milyar liralık "Forex" vurgununun detaylarına TRT Haber ulaştı
10:32
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
10:22
YÖKDİL başvuruları başladı
10:20
Rusya'da çıkan yangında 6 kişi öldü
Babaannesinden esinlendi, Elazığ tarihinin en büyük ipek böcekçiliği çiftliğini kurdu
Babaannesinden esinlendi, Elazığ tarihinin en büyük ipek böcekçiliği çiftliğini kurdu
FOTO FOKUS
3 milyar liralık "Forex" vurgununun detaylarına TRT Haber ulaştı
3 milyar liralık "Forex" vurgununun detaylarına TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ