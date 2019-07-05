Dünya

Rusya'da bir sürücü seyir halindeyken fırlayan lastiği kovaladı

05 Temmuz 2019 Cuma 20:09 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 21:09

Rusya'da seyir halindeki bir otomobilin lastiği fırladı. Araç sahibi, akan trafikte hızını kesmeyen tekeri koşarak yakalamaya çalıştı. O anları başka bir aracın ön kamerası kaydetti.

Başkent Moskova'da meydana gelen olayda, otoyolda seyir halinde olan bir otomobilin sol arka tekeri aniden çıktı. Görüntülerin kaydedildiği otomobilin de üstünden geçtiği teker, hızını kesmeyerek otoyoldaki tünele doğru devam etti. Ardından, tekeri çıkan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek tekerin peşinden koşmaya başladı. Kaynak: DHA

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