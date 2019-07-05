İdlib aylardır ateş altında... Rejim güçleri, yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Rejimin yerle bir ettiği o yerleşim bölgelerine ilk kez TRT Haber ekibi girdi.

TRT Haber Muhabiri Damla Erikan ve kameraman Bülent Serin, İdlib'in Han el Sübül beldesini görüntüledi.

Rejim güçleri ve destekçileri mayıs ayında bölgeye varil bombalarıyla saldırdı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Belde şu anda hayalet ilçeye dönmüş durumda.

Han el Sübül beldesi ticaret yolunun güzergahında bulunuyor

Stratejik noktalarda bulunan yerleşim yerleri rejimin hedefinde. Han el Sübül beldesi, ticaret yolu olan M5 otobanının hemen yanı başında. Han el Sübül'de yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Beldede yaşayanların evleri, dükkanları yerle bir edildi.

Rejim ve destekçileri camileri hedef alıyor

Rejim saldırılarının odağında ibadethaneler de bulunuyor. Han el Sübül bölgesindeki bir cami de bombardımandan nasibini aldı. Cami şu anda kullanılamaz halde. Savaş suçu işleyen Esed rejiminin saldırısının ardından cami harabeye dönmüş durumda. Camide bulunan Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar enkaz altında kaldı.

Rejimin hedefindeki sivil yerleşim yerlerinden enkaza dönen sadece Han el Sübül değil.

Serakıb'da yaşayanlar saldırı sonrası evlerinden ayrıldı

Serakıb yerleşim yerine de rejim güçleri ve destekçileri bir hafta önce saldırı düzenledi. Harabeye dönen yerleşim yerinde yaşayanların yüzde doksanı yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.

Serakıb, İdlib mutabakatı gereği ticarete açılması planlanan ticaret yolları M4 ve M5 otobanının kesiştiği yerdeki tek ilçe konumunda. Serakıb ile rejim mevzileri arasında 70 kilometre bulunuyor.

Esed güçleri burada yaşayan sivilleri gözetmeksizin otobanı kontrol altına almak için bölgeye saldırıyor. Serakıb, İdlib şehir merkezine ulaşmak için de kilit nokta. Savaş öncesi 40 bine yakın sivilin yaşadığı ilçede şimdi neredeyse kimse yok. Kimi bir kaç eşyasını kurtarma derdinde, kimi yıkıntılar içinde yaşamaya çalışıyor ve yurdunu terk etmek istemiyor.

Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bölgede bombardıman sürüyor

Rejim saldırılarıyla yüzlerce sivil yaşamını yitirdi. Esed rejimi, terörle mücadele ettiğini, saldırılarını bu yönde gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Ancak sahadaki durum gerçeği gözler önüne seriyor. Hastaneler, okullar, ibadethaneler, sivil yerleşim yerlerine bombardıman sürüyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin