Dünya
Rusya'da bir sürücü aracın altındaki yavru kediyi ezilmekten kurtardı08 Eylül 2019 Pazar 19:15 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 19:30
Rusya'da bir araç sürücüsü, öndeki aracın altına bir yavru kedi girdiğini gördü. Öndeki araç hareket edince, sürücü koştu ve yavru kediyi son anda ezilmekten kurtardı.
Rusya'da trafikte arkadaki aracın sürücüsü, duran otomobilin hareket ettiğini görünce önce kornaya basarak ikaz etmek istedi ancak araç hareket edince, hızla aracından inerek, otomobilin yanına koştu.
Adam, hareket eden aracın kapısına vurdu ancak sürücü yine fark etmeyince, ezilmek üzere olan kediyi son anda bulunduğu yerden alarak kurtardı.
Görüntüler araç kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntülere yorum yapanlar, kediyi kurtaran adama teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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