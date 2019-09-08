Rusya'da trafikte arkadaki aracın sürücüsü, duran otomobilin hareket ettiğini görünce önce kornaya basarak ikaz etmek istedi ancak araç hareket edince, hızla aracından inerek, otomobilin yanına koştu.

Adam, hareket eden aracın kapısına vurdu ancak sürücü yine fark etmeyince, ezilmek üzere olan kediyi son anda bulunduğu yerden alarak kurtardı.

Görüntüler araç kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntülere yorum yapanlar, kediyi kurtaran adama teşekkür etti.

Kaynak: DHA