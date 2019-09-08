Dünya
Triportöre çarpmamak için direksiyon kırınca nehre uçtu08 Eylül 2019 Pazar 17:32 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 18:36
Çin'in Zhejiang bölgesindeki Wenzhou kentinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün, yan yoldan ana yola çıkan triportöre çarpmamak için direksiyon kırdığı kamyon, köprü korkuluklarına çarparak nehre uçtu
Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtilirken, kamyonun çarptığı triportördeki bir kişinin yaralandığı açıklandı.
Yerel medya, kamyoncunun hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun ciddi olduğunu duyurdu.
Kaynak: DHA