Dünya
Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü14 Aralık 2019 Cumartesi 13:17 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 15:18
Rusya’da bir askeri helikopterin takla atarak düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: İHA]
Rusya’nın Krasnodar bölgesinde, 4. Hava Kuvvetlerine ait MI-28 tipi helikopter eğitim uçuşu esnasında düştü.
Pilotlar Teğmen Albay A.V. Sklyankin ve Binbaşı R.A. Kouchnirenko yaşanan kazada hayatını kaybetti.
Kazanın nedeniyle ilgili teknik çalışmaların başlatıldığı ifade edilirken helikopterin kara kutusunun uzmanlarca incelendiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler: Rus helikopteri Krasnodar