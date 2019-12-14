Dünya
Almanya genelinde Müslümanlara saldırılar sürüyor14 Aralık 2019 Cumartesi 13:11 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 14:30
Almanya'da camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar sürüyor. Ülkedeki İslam düşmanları, 3 ayda 187 suç işledi.
Almanya'da Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıt, Müslüman düşmanlığının ne denli kritik boyutlara ulaştığını ortaya koydu.
Kayda geçen suçlar arasında Müslümanlara hakaret etme, aşağılama, mala zarar verme ve Müslümanlara ait binalara yazı yazma yer alıyor.
Gerçekleşen 187 olayda 8 kişi yaralandı, sadece 8 şüpheli yakalandı.
Geçen yılki 824 saldırıda 54 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: islam karşıtlığı almanya