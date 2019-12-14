Pakistan'ın başkneti İslamabad dışında kurulan yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı kampta evlerin tamamının kerpiçten olması ve altyapının olmaması zorlu kış şartlarının etkilerini artırıyor.

Kamp sakinlerinden Sana Gul, kampın nüfusunun yarısının çocuklardan oluştuğunu belirterek, en büyük sıkıntıyı çocuklar ile dul ve yaşlıların yaşadığını söyledi.

Özellikle yağmurlarda kerpiç evlerin çatı ve duvarlarının yıkıldığını söyleyen Gul, “Evlerimizi kerpiçten yapıyoruz. Daha kerpiç kurumadan yağan yağmurlarda ev çöküyor . Üşenmeden her yağmurdan sonra evlerimizi yine yapıyoruz. Evinde erkek olanlar için tekrar yapmak kolay ama dul ve yaşlılar için çok zor oluyor. Onlara komşuları yardım ediyor." dedi.

[Afgan mülteciler her yağmurda evlerini yeniden yapıyor. Fotoğraf: AA]

Kerpiç duvarların içine sağlamlık için taş ve odun gibi malzemeler koyduklarını anlatan Gul, "Allah'a şükür bu zamana kadar yıkılan evlerde ölen ve yaralanan olmadı." diye konuştu.

Evlere su girmemesi için çatılara saman ya da naylon koyduklarını ifade eden Gul, evlerin içinde ısınmak için kerpiçten sobalar yaptıklarını kaydetti.

Çin yardım kuruluşu 10 bin kişilik kampa sadece 60 torba buğday dağıttı

Kampa kışın getirdiği zorluklardan bir diğeri de çamura ve göle dönen yollar.

Kamp, basit belediye hizmetlerine bile sahip değilken İslamabad'ın kampa giden yolları da bakımsız.

[Afgan mülteciler her yağmurda evlerini yeniden yapıyor. Fotoğraf: AA]

Mültecilerin evlerinin altından açılan deliklerden kamp içindeki yollara atık sular akıyor. Sokakları özellikle çocuklar için sağlıksız hale getiren bu durum, yağışlar artınca yaşamı daha da güçleştiriyor.

Çamurlu yollarda yürüyebileceği ayakkabısı bile olmayan insanların yaşadığı kamp resmi bir niteliği olmadığı için senede birkaç kere yardım geliyor.

Gul, son gelen Çinli yardım kurul uşunun 10 bini aşkın insanın yaşadığı kampa sadece 60 torba buğday getirdiğini, mültecilerin de bu yardımı dul ve yaşlılara dağıttığını söyledi.

Kampa Ramazan ayında Türk kabin memurlarının kurduğu Altın Kanat Derneği ise 13 ton gıda yardımı yapmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Ülkede 2 milyona yakın Afgan yaşadığı tahmin ediliyor

Sovyetler Birliği'nin 1979'daki işgaliyle başlayan Afganların huzur ve güven arayışı sonucu milyonlarca kişi ülkelerinden göç etti.

Büyük çoğunluğu komşu ülkelere göçen Afganların bugün Pakistan'daki nüfusunun 1.7 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.

Ülkedeki Bangl adeşli göçmenlerle birlikte Pakistan'da 2,5 milyonun üzerinde mülteci yaşadığı tahmin ediliyor.

Pakistan hükümeti, Pakistan'da doğan mülteci çocuklarına vatandaşlık verilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor.

[Afgan mülteciler her yağmurda evlerini yeniden yapıyor. Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA