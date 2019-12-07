Dünya
Rusya'da aç kutup ayıları yerleşim yerine indi07 Aralık 2019 Cumartesi 17:32 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 19:15
Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kutup ayıları, Rusya'nın Chukotka Özerk yerleşim bölgesine girdi.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), 50'den fazla kutup ayısının Rusya'nın kuzeydoğusundaki Chukotka Özerk Bölgesi'nin Ryrkaypiy yerleşimine girdiğini duyurdu.
Kar motosikletleriyle denetim yapan yetkililer, hayvanları civardaki okullardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Kuzey Kutbu Biyoçeşitlilik Projesi koordinatörü Mikhail Stishov, "Eğer yeterince buz olsaydı ayılar avlanmak için daha uzak noktaları tercih ederlerdi. Buz kalınlığı yeterli seviyeye ulaşmadıkça aç ayılar bu bölgede kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Independent, Reuters
Etiketler: rusya Kuzey Kutbu kutup ayısı