Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), 50'den fazla kutup ayısının Rusya'nın kuzeydoğusundaki Chukotka Özerk Bölgesi'nin Ryrkaypiy yerleşimine girdiğini duyurdu.

Kar motosikletleriyle denetim yapan yetkililer, hayvanları civardaki okullardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Kuzey Kutbu Biyoçeşitlilik Projesi koordinatörü Mikhail Stishov, "Eğer yeterince buz olsaydı ayılar avlanmak için daha uzak noktaları tercih ederlerdi. Buz kalınlığı yeterli seviyeye ulaşmadıkça aç ayılar bu bölgede kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent, Reuters