Dünya
Dev toprak kütlesi nehre böyle kaydı07 Aralık 2019 Cumartesi 16:25 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 16:25
Yeni Zelanda'da yağışlarla beraber yer yer taşan nehri kameraya kaydeden bir kadın, dev toprak kütlesinin nehre kaydığı anları görüntüledi.
Canterbury Bölgesi'nde yaşayan bir kadının Rangitata nehrini görüntülediği sırada heyelan meydana geldi.
Görüntülerde dev toprak kütlesinin büyük bir gürültü ile nehre kaydığı görülüyor.
Yetkililer, benzeri olayların yaşanması ihtimaline karşı bölge halkını uyardı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Yeni Zelanda toprak kayması