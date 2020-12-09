Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 11:51Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da 559 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 718'e ulaştı.
Rusya'da son bir günde, 5 bin 145'i başkent Moskova'da olmak üzere, 26 bin 190 COVID-19 vakası kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 2 milyon 541 bini aşmış oldu.
Etiketler: Koronavirüs Rusya
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