Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 10 bin 633 kişilik artış yaşandı.

Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 134 bin 686'ya ulaştığı ülkede, son 24 saatte 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı bin 280'e çıktı.