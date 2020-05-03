Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Rusya'da 1 günde 10 binden fazla vaka
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da son 24 saatte 10 bin 633 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 10 bin 633 kişilik artış yaşandı.
Bu artışın, ülkede şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük artış olduğu ifade edildi.
Toplam vaka sayısının 134 bin 686'ya ulaştığı ülkede, son 24 saatte 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı bin 280'e çıktı.
Etiketler: rusya kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 10:53
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