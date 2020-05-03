COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 ayda 28 bin 710 kişinin hayatını kaybettiği, 209 bin 328 kişiye virüs bulaştığı İtalya, yarın salgına yönelik aldığı sıkı tedbirleri kademeli olarak gevşetme konusunda ilk büyük adımını atıyor.

Başbakanlık dün akşam yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyunda tartışılan 2'nci aşamaya dair açıklık getirdi.

"Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan ve 26 Nisan’daki başbakanlık kararnamesiyle resmiyete kavuşan 2'nci aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4,4 milyon çalışanın yarın işine dönmesi bekleniyor.

Zorunlu ihtiyaçlar halinde sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede, 4 Mayıs’tan itibaren insanlara dışarı çıkmada bazı haklar da tanınacak. Buna göre, insanlar alışveriş ve eczane dışında, 1 metrelik sosyal mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecek.

İzin belgesiyle sokağa çıkmaya devam edilecek 2'nci aşamada, halka evinden uzakta toplu olmamak koşuluyla spor yapma izni de verilecek. Bu evrede, park ve bahçeler de kalabalık olmayacak şekilde yarından itibaren halkın kullanımına açılacak.

26 Nisan tarihli kararnameyle 2'nci aşama boyunca kamuya açık tüm kapalı alanlar ve toplu taşımada maske kullanımı zorunlu hale getiriliyor.

Toplu taşıma yarı kapasiteyle hizmet verecek

Başta Roma, Milano, Bergamo gibi büyük kentler olmak üzere pek çok yerel yönetim, belediye otobüsleri ve metrolardaki oturma düzenini sosyal mesafeye uygun şekilde yeniden düzenledi.

Başkent Roma’da da metro hatlarında yoğunluk olmaması için iniş-biniş tatbikatları devam ederken, toplu taşıma aracını kullanacak şoförlere de aracın yarısının dolması durumunda başka yolcu almaması tavsiye edildi.

Roma Belediyesi de 2'nci aşamada bisiklet, scooter gibi bireysel binek araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak için kent merkezine ek 150 kilometrelik bisiklet yolu yapılacağını açıkladı.

Üniversitelerde sınav oturumları yapılabilecek

2'nci aşamada üniversitelere de sınıf ve amfilerde sosyal mesafeye uymak koşuluyla sınav ve mezuniyet sunumları düzenleme serbestisi getiriliyor.

Öte yandan, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının bu dönem açılması planlanmazken, okullar eylül ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Bu arada, daha önceki kararnamelerle 2 ay boyunca durdurulan işten çıkarmanın yasaklanması süresi de 3 ay daha uzatılarak 5 aya çıkartıldı.

Tren biletlerinde rezervasyon dönemi

2'nci aşama ile trenlerde, sosyal mesafeyi korumak için seferler yarı kapasiteyle ve rezervasyonla yapılacak.

Bu arada, La Stampa gazetesinin haberine göre, 2'nci aşamaya yönelik başbakanlık kararnamesinde bölgeler arasında seyahate acil ihtiyaçlar dışında izin verilmemesi öngörülse de aile yakınına ziyaret serbestisi getiren ilgili madde dolayısıyla ya da işe dönüş için kuzey-güney yönlü tren biletlerine talebin yoğun olduğu belirtildi. Tren biletlerin bu yüzden kısa sürede tükendiği kaydedildi.

Başbakanlık kararnamesine göre, 11 Mayıs'ta kütüphane, sergi ve müzeler; 1 Haziran'dan itibaren ise restoran, kafe ve kuaför salonları açılacak.