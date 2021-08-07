Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Peski bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğünü, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
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