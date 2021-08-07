Kazakistan Olağanüstüsü Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla bakanlığa bağlı 2 helikopter ve özel ekibin, orman yangınlarıyla mücadelede destek olmak için Muğla'ya uçtuğu duyuruldu.

Açıklamada, 2 Mİ-8AMT tipi helikopter ve 16 itfaiye uzmanından oluşan ekibin Nur Sultan Havalimanı'ndan uğurlandığı aktarıldı.

[Fotoğraf AA]

Açıklamada, Kazakistan’ın yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi için insani yardım desteğinde bulunmaya hazır olduğunun da altı çizildi.