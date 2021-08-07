Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için destek
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye’ye 2 adet Mİ-8AMT tipi helikopter ile 16 kişilik özel itfaiye ekibi gönderdi.
Kazakistan Olağanüstüsü Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla bakanlığa bağlı 2 helikopter ve özel ekibin, orman yangınlarıyla mücadelede destek olmak için Muğla'ya uçtuğu duyuruldu.
Açıklamada, 2 Mİ-8AMT tipi helikopter ve 16 itfaiye uzmanından oluşan ekibin Nur Sultan Havalimanı'ndan uğurlandığı aktarıldı.
[Fotoğraf AA]
Açıklamada, Kazakistan’ın yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi için insani yardım desteğinde bulunmaya hazır olduğunun da altı çizildi.
Etiketler: Kazakistan Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 16:41
- 16:38
- 16:16
- 16:09
- 16:04
Sıradaki Haber
İran'dan gemi saldırısıyla ilgili suçlamalara "psikolojik savaş" nitelendirmesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz