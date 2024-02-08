Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 100 Rus askerinin geri alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 100 askeri teslim edildi. Rus askerleri, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak. Serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Rus askerlerin serbest bırakılması sürecinde insani arabuluculuk rolü üstlendi."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medyadan esir değişimine ilişkin "100 askerimiz evine döndü. Bugüne kadar 3 bin 135 Ukraynalı, Rus esaretinden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi, son olarak 31 Ocak'ta yapılmıştı ve karşılıklı 195 Rus ve 195 Ukraynalı asker takas edilmişti.