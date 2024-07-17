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Dünya
AA 17.07.2024 16:13

Rusya ve Ukrayna arasında 190 esir askerin değişimi yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile Rusya arasında toplam 190 esir askerin değişiminin yapıldığını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında 190 esir askerin değişimi yapıldı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müzakereler sonucunda Ukrayna’da esir tutulan 95 Rus askeri Moskova'ya verildi, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 95 esir asker de Kiev’e teslim edildi.

Açıklamada, "Rus askerlerinin esaretten çıkması esnasında Birleşik Arap Emirlikleri insani ara buluculuk sağladı." denildi.

Serbest bırakılan Rus askeri personelin, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledileceği aktarıldı.

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