İsrail, Gazze'de okul çevresinde toplanan sivilleri hedef aldı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Rimal bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı Kahire Okulu çevresinde Filistinlilerin bulunduğu bir alana insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Basal, saldırıda 9 Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun İHA ile gerçekleştirdiği saldırıda şarapnel parçaları okulun çevresinde bulunan yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı.

Sivil savunma ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralıyı Gazze'deki hastanelere nakletti.

Kahire Okulu, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu binlerce yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapıyor.