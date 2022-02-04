Rusya ve Çin, bölgede dengeleri değiştirebilecek bir ortak açıklamaya imza attı.



İki ülke, dış politikada birlikte hareket etme kararı aldıklarını duyurdu.



Pekin'deki Putin-Şi görüşmesi kapsamında yapılan ortak açıklamanın hedefinde ABD, İngiltere, Avustralya ve Avrupa ülkeleri vardı.



İki ülke, NATO'nun daha fazla genişlemesini istemediklerini duyurdu. AUKUS Paktı'nı kınadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Çin'de ortak açıklama yaparak ittifak mesajı veren iki lider, NATO'nun daha fazla genişlemesine karşı olduklarını da belirtti. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/JUm4jGHABv pic.twitter.com/k7Et2UBjiz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2022

Pekin yönetimi, Moskova'nın Avrupa için öne sürdüğü güvenlik garantilerini de destekleyeceğini açıkladı.

İş birliği uzayda da devam edecek



Rusya ve Çin, iki ülkenin iş birliğinin, uzayda da devam edeceğinin sinyalini verdi.

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Çin'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın iddiasına da değindi.



Moskova'nın sahte video ile Ukrayna'yı işgale hazırlandığı suçlamasını yalanladı.